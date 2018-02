La Spezia - La Galleria Spallanzani sarà chiusa al traffico in orario notturno, dalle 21.30 alle 5 nei giorni 5, 6 e 7 febbraio. Lo ha deciso il Comune della Spezia, in base all’ordinanza firmata dal Dirigente del Servizio Gianluca Rinaldi. “Con l’obiettivo di portare la nostra città ad un livello di decoro urbano maggiore, e di dare risposte alle numerose segnalazioni pervenuteci dai cittadini – afferma l’assessore Casati, titolare anche delle deleghe all’Ambiente e Sostenibilità – riteniamo necessario un intervento di pulizia straordinaria della Spallanzani. Sarà chiusa al traffico per tre notti, in modo da consentire uno spazzamento meccanizzato e lavaggio con acqua calda ad alta pressione, per tutta l’altezza dei pannelli interni alla galleria. Sarà necessaria la presenza di cinque operatori, una moto-spazzatrice e un’idropulitrice. Vogliamo davvero rendere questa città un luogo migliore”, conclude Casati.

Gli uffici del Servizio Mobilità e Traffico stanno predisponendo idonea segnaletica di avviso nei tratti di flusso veicolare interessati dai lavori, in modo da avvisare per tempo i cittadini della presenza del cantiere, e chiuderanno il transito tramite transenne.

02/02/2018 14:22:59