La Spezia - Da oggi pomeriggio la Protezione civile è scesa in campo con uomini e mezzi. Con l'obiettivo di informare gli spezzini, in modo ancor più significativo, sul modo di comportarsi in questi giorni e nelle prossime settimane. Evitare gli assembramenti di persone e invitare ancora una volta a stare a casa. "Si tratta di una ulteriore misura di cautela, necessaria per l'inosservanza delle basilari regole che ci vengono richieste, e troppo spesso violate. Purtroppo alcune zone della città, soprattutto i parchi non chiusi da cancellate, il molo e le aree per lo sport all'aperto sono diventati luoghi di assembramento - spiega Luca Piaggi -. Quello che dobbiamo fare è semplice, stare a casa: siamo parte di una comunità e ne abbiamo responsabilità, ognuno di noi. Un enorme ringraziamento va ai volontari di protezione civile ed alla Polizia Municipale, che sono sempre al nostro fianco".

Redazione

12/03/2020 18:15:20