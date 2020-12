La Cisl piange Luigi Battistini, il cordoglio del segretario Carro

La Spezia - "Cordoglio della Cisl spezzina e della Federazione Nazionale Pensionati (Fnp) per la scomparsa di Luigi Battistini, 86 anni, già responsabile della zona di Sarzana e Santo Stefano Magra. «In questo anno duro e difficile che ha portato tanti lutti e sofferenze ci ha lasciato anche il caro amico Luigi. Un punto di riferimento per le donne e gli uomini della Cisl , pilastro fondante del nostro sindacato sia in Val di Magra sia nell’intera provincia", sottolinea Antonio Carro, segretario provinciale della Cisl spezzina insieme

Redazione

28/12/2020 12:52:34