L'ultimo addio a Francesco Elia, oggi i funerali

La Spezia - Si terranno oggi pomeriggio alle 15 i funerali di Francesco Elia, autorasportatore di 53 anni,

stroncato da una malattia nei giorni scorsi. Il male è comparso improvvisamente pochi mesi fa e nonostante le cure tempestive non c'è stato nulla da fare. E grande il dolore della famiglia, della moglie e degli amici che in vita lo hanno amato tanto. Francesco era benvoluto da tutti e in queste ore, quando si è diffusa la notizia della sua morte, in tanto hanno voluto lasciargli un pensiero sulla piazza virtuale Facebook. In tantissimi lo ricordano come una persona divertente, solare e con la battuta pronta.

"Voglio ricordarti così - scrive un amico e collega - [...] A scherzare dopo un viaggio a prenderci in giro bevendo un Montenegro prima di andare a dormire e tu come sempre a dirmi che era ora di mettere la testa a posto che ero grande per fare il ragazzino. Ti ricorderò sempre schietto e sincero un vero amico".

Commoventi le parole di tante altre persone: "Fratellone sarai sempre nel mio cuore stammi sempre vicino", "Buon viaggio ovunque tu vada". Dopo una breve cerimonia, il corpo di Francesco verrà cremato e riposerà al cimitero dei Boschetti.

26/04/2019 13:12:32