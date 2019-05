La Spezia - "Sono diventata mamma del piccolo Gregorio appena una settimana fa e voglio ringraziare Asl 5 e tutto il reparto di Ostetricia e Ginecologia per il servizio che hanno saputo offrirmi". A raccontare la sua esperienza è Mariangela, una giovane mamma di due bambini che da pochi giorni è stata dimessa dall'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

"Ho trovato un reparto completamente rinnovato e funzionale - racconta la mamma - e vorrei si potesse sfatare questa diceria che bisogna andare fuori città per partorire. Qui ho trovato tutto quello di cui una neomamma necessita: attenzione e dedidizione da parte di tutto il personale."

"I miei ringraziamenti - ha proseguito - vanno in particolare al primario Nucera, ai dottori Capponi e Accorsi, all'ostetrica Patrizia. Mi hanno seguita passo passo per me è stato fondamentale. Anche il personale infermieristico dalla più giovane alla più anziana hanno mostrato una dedizione per il proprio lavoro fuori dal comune".

REDAZIONE

29/05/2019 20:14:53