La Spezia - Un gruppo di ragazzi che si trova a Cassego in ritiro spirituale, questa notte, non rientrerà alla Spezia. E' una questione di sicurezza e soprattutto una premura del sindaco Giancarlo Lucchetti che sin da questa mattina con l'innalzamento dell'allerta ha attuato tutte le precauzioni possibili.

"Questa mattina - ha spiegato il primo cittadino di Varese Ligure - ci hanno avvertito che era presente questa criticità. Immediatamente abbiamo preso contatti per capire la situazione della 566, ossia il collegamento tra San Pietro Vara e Borghetto".

"Non appena abbiamo compreso le problematiche su quel tratto - ha spiegato il sindaco -, ho detto che era assolutamente necessario che i ragazzi rimanessero a Cassego. La casa dove si trovano questi ragazzi è in una zona non esondabile, assolutamente sicura perché non contornata da pericoli di frane".

"Rimanendo lì i ragazzi sono rimasti al caldo - ha aggiunto - e con tutti i beni di cui necessitano. Abbiamo avvertito le famiglie e la prefettura. In questo modo abbiamo evitato possibili spostamenti pericolosi. La 566 è aperta e percorribile ma con il calare del buio ogni è meglio evitare di correre rischi anche perché potrebbero verificarsi degli smottamenti dei quali potremmo non essere ancora a conoscenza".



Il primo cittadino di Varese ha poi raggiunto Cassego per un ulteriore aggiornamento. I ragazzi rientreranno, senza rischi, nella giornata di domani.

C.ALF

03/11/2019 20:00:32