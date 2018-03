La Spezia - La Protezione Civile Regionale ha diffuso l'allerta meteo per piogge e temporali diramata da Arpal, che è stata modificata e prolungata in tutta la regione, con intensità differenti. Lo Spezzino vedrà cosi prolungata l'allerta arancione fino alle 18 di lunedì, diventando gialla e concludendosi alle 23.59. Il passaggio dell’atteso fronte atlantico ha provocato precipitazioni che, sulle 12 ore, sono state di 159 millimetri a Monte Pennello, alle spalle del Ponente genovese, 142 millimetri a Mele, 132, 2 millimetri a Madonna delle Grazie. Si segnalano i 108,2 millimetri di Urbe Vara Superiore (Savona), mentre ci sono stati 75.8 millimetri ad Airole. Sullo Spezzino fino ad ora cumulate massime inferiori ai 60 millimetri. Sulle 6 ore, invece, Monte Pennello ha toccato 107 millimetri, Mele 95. Da segnalare come l’intensità massima oraria sia stata finora “solo” di 32 millimetri, ben lontana dai valori a cui purtroppo il territorio ligure è abituato. Si è trattato, finora, di piogge diffuse che, infatti, non hanno generato significative risposte da parte dei corsi d’acqua.



Le precipitazioni proseguiranno nelle prossime ore per andare poi a scemare nel tardo pomeriggio. Dalla serata, però, l’atmosfera si farà nuovamente instabile per un flusso umido di Sud Ovest nei bassi strati che potrà dar luogo a fenomeni anche temporaleschi e rovesci soprattutto tra il Centro e il Levante della regione. Ecco il dettaglio previsionale come da avviso meteorologico. Domani a seguito del fronte atlantico persisterano condizioni di instabilità con possibili piogge o rovesci localmente forti quantitativi significativi soprattutto sullo Spezzino. Alta probabilità di temporali forti o organizzati, fenomeni in attenuazione a partire dal pomeriggio. Venti forti da Sud-Ovest su ABC anche rafficati (55-65 km/h) Mare molto mosso in aumento fino ad agitato per onda da SW con possibili mareggiate su ABC a partire dal pomeriggio. Dopodomani infine ancora possibili locali rovesci ed isolati temporali nelle ore centrali del giorno, mare agitato. Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il bollettino per la Liguria che verrà emesso nelle prossime ore e disponibile all’indirizzo https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo/previsioni/bollettino-liguria/riassunto.html

11/03/2018 12:29:51