La Spezia - Gravissimo incidente stradale tra Viale Italia e Via Carlo Alberto Naef. Una donna di 72 anni è stata investita sulle strisce. Il fatto risale alle 16.15 e sono in fase di accertamento le cause da parte della sezione Infortunistica della Polizia locale. Stando a quanto si apprende l'anziana sarebbe stata colpita, in pieno, da una Fiat punto condotta da un uomo di 80 anni.

Immediato l'intervento dei soccorritori e dell'automedica. Le condizioni della donna sarebbero preoccupanti e per questo motivo è stato disposto il ricovero immediato, in codice rosso, all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

Disagi alla viabilità, sul posto la Municipale ha regolamentato anche il traffico a senso unico alternato.

C. A.

13/05/2019 17:24:27