Investimento in via Sarzana, una persona in codice rosso

La Spezia - Una persona è stata ricoverata in codice rosso al Sant'Andrea della Spezia in seguito all'investimento subito poco prima delle 15 in via Sarzana. L'episodio, di cui al momento non si conosce l'esatta dinamica, è avvenuto all'altezza dell'ingresso del Centro Sportivo Ferdeghini. Sul posto è intervenuta la Cri di Muggiano.

REDAZIONE

15/12/2019 16:01:31