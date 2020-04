Invece di incassare, versa al suo acquirente che viene denunciato

La Spezia - Ha fatto leva sulla poca dimestichezza di una donna spezzina, che in buona fede ha seguito le istruzioni che le erano state date. Ma così facendo, invece di ottenere un pagamento, lo aveva effettuato. La storia inizia lo scorso ottobre quando una donna aveva messo in vendita su Subito.it alcuni mobili. A rispondere all'annuncio un 43enne romano. Pattuito il corrispettivo della vendita, la donna si era recata allo sportello delle Poste seguendo le istruzioni che gli aveva dato proprio l’acquirente. Senza rendersene conto però, aveva disposto un pagamento a favore del venditore anziché ottenere la somma concordata. Per questo l'uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato della Spezia per truffa online.

REDAZIONE

07/04/2020 19:06:41