La Spezia - Salvo per miracolo, grazie all'intervento di un infermiere della Marina militare fuori servizio. E' quanto accaduto ieri pomeriggio tra Via Valdilocchi e Viale San Bartolomeo dove un 70enne, ciclista tedesco, si è accasciato su una vettura mentre procedeva verso il centro assieme ad un gruppo di amici e la moglie. Il gruppo stava rientrando da una gita a Lerici e stava tornando alla stazione croceristica per rimbarcarsi sulla nave e lasciare la Spezia.



Il 70enne in sella alla bici si è accasciato contro un'auto, condotta da una donna. Nel mentre un altro ciclista, staccato da gruppo, ha notato l'uomo a terra praticamente sotto la vettura. Altri non era che l'infermiere fuori servizio che si è speso immediatamente per rianimare l'anziano. Ha cominciato a praticare il massaggio cardiaco, la fortuna ha voluto che in quel tratto transitasse un'ambulanza con defibrillatore. L'infermiere della Marina ha dato la prima scarica poi è arrivato il 118. Ce ne sono volute almeno altre due, da parte dei soccorritori, prima che il ciclista 70enne potesse essere caricato sull'ambulanza e ricoverato in codice rosso. L'uomo è tutt'ora al Sant'Andrea e dovrà essere operato. Gli amici coi quali viaggiava sono ripartiti con la nave ieri sera.

C.ALF

26/09/2018 07:30:19