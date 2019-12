Incidente sul lavoro, sospetta rottura di un ginocchio per un operaio

La Spezia - Incidente sul lavoro questa mattina ai cantieri navali Sanlorenzo durante la costruzione di uno yacht. Per dinamiche in fase di accertamento, un operaio si sarebbe procurato la rottura di un ginocchio, dopo che un piede gli si era incastrato in una lamiera, mentre lavorava sul fondo dell'imbarcazione. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e la squadra di sicurezza interna al cantiere. Le condizioni dell'operaio risultano stabili ed è stato ricoverato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia per gli accertamenti del caso.

