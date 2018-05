La Spezia - Stava lavorando all'installazione di un impianto di condizionamento quando è accidentalmente caduto dalla scala appoggiata alla facciata di un palazzo in un cortile di Via Torino, alla Spezia, atterrando dopo oltre sette metri di volo. Protagonista di questa disavventura un uomo di 78 anni, inquadrato come collaboratore familiare all'interno dell'azienda all'opera per l'installazione del condizionatore.



I fatti sono accaduti stamani, verso le 9.00. Sul posto si sono precipitati automedica Delta 1 del 118, Vigili del fuoco e Croce rossa della Spezia. Le condizioni dell'anziano sono risultate subito molto serie - trauma cranico e diversi traumi nel resto del corpo -, così è stato attivato l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco per un immediato trasferimento in codice rosso a Genova, verso la Neurochirurgia dell'ospedale San Martino.



Trattandosi di un incidente sul lavoro, in Via Torino è intervenuta anche la Psal - Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della Asl5. L'area entro la quale si è verificato il grave incidente è stata posta sotto sequestro in modo da consentire tutti gli accertamenti e le indagini del caso.

12/05/2018 12:11:03