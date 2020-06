Incidente stradale sul raccordo, quattro feriti

La Spezia - Quattro feriti sul raccordo per un incidente avvenuto in direzione Santo Stefano. E' quanto avvenuto in serata e la dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. Stando a quanto si apprende non sarebbe da escludere che l'incidente sia avvenuto in concomitanza con un sorpasso di un mezzo pesante. L'utilitaria sulla quale viaggiava una donna è andata distrutta, mentre sulla seconda automobile c'erano tre persone. E' stata immediata la mobilitazione dei soccorritori e sul posto, poco distante dalla deviazione per la Parma-Genova, sono intervenuti la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, la Croce verde di Arcola, la Croce bianca di Santo Stefano e la Croce gialla della Spezia. Le quattro persone rimaste ferite sono state accompagnate, due in codice giallo e due in codice verde, ai nosocomi Sant'Andrea della Spezia e San Bartolomeo di Sarzana.

Inevitabili i disagi al traffico sul tratto per tutta la durata dell'intervento dove sono presenti sia i Vigili del fuoco e che la Polizia stradale.

REDAZIONE

16/06/2020 18:34:47