La Spezia - La telefonata è arrivata ieri sera poco prima delle 22, lasciando un intero quartiere senza parole. Leo Reyes, 45 anni, non tornerà più dalle sue vacanze nella Repubblica Dominicana. Un incidente con la motocicletta, la sua grande passione, non gli ha lasciato scampo. Nei Caraibi era il primo pomeriggio quando la triste notizia si è diffusa attraverso parenti e amici. E' arrivata a New York, dove vive parte della sua famiglia, ed è arrivata alla Spezia, dove Reyes si era trasferito ormai vent'anni fa integrandosi perfettamente nel tessuto sociale cittadino.

Qui aveva trovato una casa dalle parti di Via Napoli. Aveva lavorato per molto tempo nel campo della ristorazione alle Cinque Terre, aveva conosciuto la donna che sarebbe diventata sua moglie, da cui si era nel frattempo separato. Qui aveva visto nascere e crescere le sue tre figlie, la più grande di soli 19 anni tra l'altro compiuti recentemente. Alle tre ragazze arriva l'affetto e la vicinanza di tutta la comunità dominicana e di moltissimi abitanti dell'Umbertino.



Originario della zona di San Francisco de Macorís, Leo Reyes è ricordato come una persona solare, sempre con la battuta pronta, mai banale nelle sue uscite. Uno di quelli con cui era sempre un piacere fermarsi a fare quattro chiacchiere, perché ti avrebbe sicuramente strappato un sorriso. La motocicletta era una passione di famiglia. Anche il fratello maggiore aveva lo stesso amore e anche lui, tragicamente, aveva perso la vita in un incidente sulle due ruote qualche anno fa. Leo sarebbe tornato alla Spezia nelle prossime settimane e avrebbe compiuto 46 anni il prossimo novembre. Su Facebook sono tante le dimostrazioni d'affetto che in questi minuti invadono la sua bacheca. Tra le sue foto, anche una che oggi appare profetica. Un motociclista in piega e la scritta: "Se un giorno la velocità si prenderà la mia vita, non piangete perché io stavo ridendo".

A.BO.

05/09/2019 15:48:06