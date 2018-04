La Spezia - Non destano preoccupazione le condizioni di salute della donna in stato interessante che questa mattina è stata trasportata insieme al marito al Pronto soccorso dopo essere rimasta coinvolta in un incidente tra due auto in Viale Garibaldi.



Erano le 7.30 quando la Volkswagen Golf condotta dall'uomo stava transitando in direzione Corso Cavour ed è stata travolta da una Opel Meriva proveniente da Via Gramsci. L'urto è stato violento e il secondo veicolo ha finito la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica e una idrante. Nell'impatto la lampada del lampione è precipitata sull'asfalto, mentre la colonnina della pompa antincendio è stata divelta alla radice, causando una copiosa fuoriuscita d'acqua.



Sul posto si sono portate tre pattuglie della Polizia municipale, per i rilievi del caso, e due ambulanze, che hanno condotto la coppia all'ospedale per accertamenti in seguito alle lesioni subite. Nessuna conseguenza fisica, invece, per il conducente del monovolume.

TH.D.L.

21/04/2018 15:53:26