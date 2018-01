La Spezia - Paura questa mattina all'incrocio tra Via Carducci e Via della Pianta per un incidente stradale. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Municipale un mini suv e un'automedica sono entrate in collisione. Nessuno è rimasto ferito e nella zona si è destata molta curiosità e a risentirne è stato soprattutto il traffico.

L'incidente è avvenuta alle 11.30 quando un'automedica in uso alla Croce verde di Pignone proveniva su Via della Pianta per raggiungere la zona mare. Per dinamiche in accertamento, il suv che procedeva in prossimità dell'incrocio e l'auto sono entrati in collisione. L'impatto è stato violento. Due le pattuglie della Municipale intervenute per ricostruire la dinamica, da parte dei motociclisti, e una per regolamentare la viabilità.

14/01/2018 20:13:12