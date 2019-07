La Spezia - Incidente stradale questa mattina in Via Sarzana all'incrocio con Via dei Boschetti. Il bilancio è di due feriti e per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale uno scooter, condotto da un 55enne, e un'auto condotta da un 70enne sono entrati in collisione.

I due veicoli procedevano su Via Sarzana in direzione Migliarina e giunti all'incrocio si sono scontrati. Lo scooter ha ruotato su se stesso e il vetro dell'altro mezzo è andato in frantumi.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, l'automedica e i Vigili del Fuoco, la Polizia locale con l'Infortunistica e la Polizia di Stato. Come detto, le due persone rimaste coinvolte hanno riportato diverse ferite e sono state trasportate in Pronto soccorso.

REDAZIONE

29/07/2019 13:09:33