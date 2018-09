La Spezia - Incidente stradale tra Via Padre Giuliani e Viale Italia alle 18.30. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia municipale, una motocicletta e un'auto sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato lo scooterista, un 53enne, finito in ospedale in codice rosso. Quando è ripartito dal luogo dell'incidente non aveva ripreso conoscenza.

Alla guida dell'auto c'era una donna di 35 anni che si è subito prodigata per aiutare il ferito. La giovane però ha accusato un malore per lo shock ed è stata accompagnata in ospedale.

Il traffico ha subito disagi e rallentamenti per tutta la durata dell'intervento.



C.ALF

27/09/2018 19:50:01