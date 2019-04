La Spezia - Incidente stradale nel primo pomeriggio odierno su Viale Giosuè Carducci, porta levantina della città. Per cause ancora da definire il traffico è stato deviato su Via della Pianta per bypassare la zona dell'accaduto, presidiata peraltro dalla Polizia Municipale giunta sul posto, coadiuvata nella fattispecie dall'automedica della Pubblica Assistenza e dai vigili del fuoco, chiamati a guidare le operazione di sgombramento del suolo stradale. Due episodi nel giro di una mezz'ora che hanno creato code: alle 14.30 scontro fra due auto con sei persone rimaste ferite, soccorso e trasferite in codice gialle fra i due pronto soccorso della Spezia e Sarzana. Alle 15 incidente che ha visto invece protagonista una moto. Sul posto sono intervenuti l'automedica D1, con medico ed infermiere a bordo, e la Pubblica Assistenza della Spezia. Il ragazzo quindicenne è stato accompagnato dal personale sanitario in codice giallo in shock-room del Sant'Andrea per gli accertamenti del caso.

22/04/2019 15:10:31