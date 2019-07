La Spezia - Incidente stradale alle 13.10 in Via Gramsci all’altezza dell'incrocio con Via Rosselli, a due passi da Piazza Cavour. Due auto, una Volkswagen Golf di colore amaranto e una Citroen bianca, sono entrate in collisione proprio in mezzo all’intersezione, non nuova ad episodi di questo genere. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa che ha portato dapprima le cure necessarie all’automobilista della Golf, trasferito in ospedale, per poi dedicarsi al conducente dell’altra vettura. Via Gramsci e’ al momento completamente ferma con da Via dei Mille con diversi autobus incolonnati.



REDAZIONE

15/07/2019 13:28:28