La Spezia - Nella tarda mattinata di oggi, a bordo di nave Amerigo Vespucci, ormeggiata presso l’Arsenale della Marina Militare di La Spezia, un sottufficiale di bordo è scivolato da una scaletta urtando la testa e procurandosi una contusione alla gamba. Il sottufficiale è stato prontamente trasportato in ambulanza presso l’Ospedale civile di La Spezia, dove sono in corso le cure e gli accertamenti del caso. Il militare, accompagnato da personale di bordo e dalla moglie, è sempre rimasto cosciente e vigile e non è in pericolo di vita.

