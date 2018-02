La Spezia - Via Prione bloccata con vigili del fuoco e ambulanza al lavoro. Paura nel pomeriggio in centro storico per un incendio divampato all'interno di una cucina al quarto piano di un palazzo. All'interno dell'abitazione c'era una 19enne che ha chiamato i vigili del fuoco appena ha sentito odore di bruciato. Erano le 18 circa quando sono arrivati i pompieri che hanno circoscritto l'incendio limitando i danni. La situazione alle 18.45 era già rientrata e sul posto è giunta anche un'ambulanza per verificare le condizioni di salute della giovane.

