La Spezia - Anche nove unità dei Vigili del Fuoco della Spezia sono partiti alla volta di Pisa per fronteggiare l'emergenza che in queste ore, a causa di un incendio divampato nella zona dei colli in prossimità di Calci, sta tenendo con il fiato sospeso tutta l'Italia.

Le fiamme si sono sviluppate sul monte Serro, dove sono presenti anche i ripetitori dell'emittente televisiva Tele Liguria Sud, e sta avendo effetti devastanti: almeno 700 gli sfollati e 600 gli ettari di bosco andati in fumo. Le fiamme sono probabilmente di origine dolosa, il ministro Costa chiede che se ne accertino le cause.

A complicare le opere di spegnimento anche il forte vento di Tramontana che ha soffiato per quasi tutta la giornata.



C.ALF

25/09/2018 19:39:31