In giro senza autocertificazione, invoca il complotto del virus

La Spezia - Se l'è cavata con un invito a tornare casa il 23enne spezzino che ieri sera è stato fermato in Corso Cavour con un amico. Una volante della polizia ha fermato i due chiedendo di poter vedere l'autocertificazione. Il protagonista di questa vicenda, lontano dal suo quartiere e senza buoni motivi per essere lì a quell'ora, ha spiegato di essere uscito per una passeggiata provando poi a giustificarsi contestando l’utilità delle misure, minimizzando la portata della pandemia e dei suoi effetti ed evocando ipotesi complottiste. Alla fine si è rifiutato di sottoscrivere il verbale ed è stato invitato a rientrare al domicilio.



La stessa volante, poche decine di minuti dopo, ha trovato un uomo e una donna all'incrocio tra Viale San Bartolomeo e Via Giulio della Torre. I due, dopo una breve conversazione, si separavano. Scattato il controllo, un 22enne cittadino italiano di origine marocchina ha iniziato a mostrarsi nervoso di fronte agli agenti. Con un gesto furtivo ha provato ad estrarre dalla scarpa un involucro in cellophane per metterlo nelle mutande. Tradito dalla mossa maldestra, ha dovuto consegnare il bozzolo risultato contenere 0,96 grammi di cocaina, debitamente sequestrata. A suo carico contestati due illeciti amministrativi: uno in merito alla sostanza stupedacente e uno per violazione delle misure di contenimento del coronavirus.

Redazione

31/03/2020 17:53:24