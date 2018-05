La Spezia - In tantissimi volevano bene a Sara Venturi e in tantissimi erano questa mattina nel Santuario di Sant'Antonio per l'ultimo saluto alla giovane scomparsa giovedì mattina dopo aver a lungo combattutto contro una grave malattia. Almeno quattrocento persone sono accorse per i funerali della giovane sposa, tanti visi contriti hanno accompagnato il feretro nella chiesa di Gaggiola mentre fuori la Polizia municipale gestiva il traffico lungo Via San Francesco d'Assisi. Parenti, amici, personalità dello sport - la dirigenza dello Spezia Calcio di ieri e oggi, mister Gallo e alcuni calciatori - e della politica, tanti cittadini hanno voluto testimoniare la vicinanza alle famiglie della sfortunata 28enne. Il rito funebre e le parole del marito Gianluca Parenti, addetto stampa dello Spezia, che senza retorica e con grande semplicità ha raccontato del sorriso che ha accompagnato Sara fino all'ultimo giorno.

