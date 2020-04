La Spezia - Una giornata come tante in una quarantena prolungata di altri 15 giorni. Giornate lunghe e difficili per tutti ed è necessario, per qualcuno, cercare metodi per non frantumare una delicata routine conquistata con grande fatica. Lo sa bene un papà di un bimbo con un disturbo dello spettro autistico. Questa mattina proprio per garantire la salute del suo bimbo lo ha fatto salire in macchina e, con tutte le carte in regola e le autorizzazioni delle forze dell'ordine, ha fatto diversi giri per il palazzo proprio per calmare il bambino. Non poteva immaginare cosa sarebbe successo.

"Sono il papà di un bimbo di cinque anni molto speciale 'speciale' ha un disturbo dello spettro autistico - racconta l'uomo, la cui identità rimane ovviamente nascosta, a Città della Spezia -. Questa condizione non è riconducibile a una malformazione facciale, a una persona che parla male oppure non si sa esprimere al meglio. Il disturbo dello spettro autistico è una realtà che alcuni di noi hanno imparato a conoscere. Non si parla di 'persone diverse", ma che hanno esigenze differenti e vivono la propria vita con colori diversi. Il mio bimbo è dolcissimo, affettuoso, ma come tutti i bimbi che hanno queste caratteristiche necessita di attenzioni diverse dai bimbi tipici".



"Capisco che nel contesto attuale esistono molte limitazioni per il Covid-19, ma la società non ha ancora imparato quando è il momento di osservare e di evitare di parlare. O peggio, di insultare - racconta l'uomo -. Un bimbo con il disturbo dello spettro autistico è soggetto in alcuni casi a crisi, e per far in modo di ristabilire la situazione e far passare questo momento a volte basta farlo salire in auto e farlo girare un po'. Il senso dello spostamento che il bimbo percepisce nel muoversi e la possibilità di respirare aria fresca lo calma e lo riporta nel suo stato di quiete".

"Il piccolo stamani era un po' agitato - spiega -. Premetto che non mi sono allontanato dalla mia abitazione, ma ho iniziato a girare in cerchio in una zona dove è presente anche un supermercato che in questo periodo ha sempre una lunga coda all'esterno. Siamo passati lì davanti più volte, per una ventina di minuti circa. Qualcuno dalla coda deve aver notato quest'auto che faceva avanti e indietro e ha pensato bene di inveirci contro. In un primo momento ho pensato che volesse farmi notare qualche anomalia alla mia auto. Ma quando mi sono avvicinato, un individuo ha iniziato a urlarmi contro spalleggiato dalle altre persone in coda. Ha poi concluso, a voce alta, il suo sfogo contro di noi intimandoci di andare a casa. Senza dare spiegazioni, sono andato via, anche per non turbare il piccolo in auto".



C'è una lezione per tutti in questa storia. "Io sono autorizzato dalle autorità a uscire di casa e portare con me il bimbo per un giro in auto qualora necessitasse, potendolo dimostrare con documento che porto con me - prosegue nel racconto -. Mi fa rabbia che nessuno si sia posto il problema di chiedermi perché girassi in tondo in auto. Non è una domanda difficile da farsi. Non devo giustificare a nessuno il motivo per cui porto mio figlio in giro, posso farlo solo davanti alle autorità competenti qualora mi chiedano documenti e certificazioni. Me ne sono dovuto andare senza ribattere e dire nulla, senza dare spiegazioni a quelle persone. In questo frangente sarebbe il caso di non improvvisarsi i garanti delle norme anti contagio. Per fare questo ci sono persone che hanno competenze in merito. Provate a sentirvi solidali invece che giustizieri".





REDAZIONE

10/04/2020 16:36:33