La Spezia - Noitizie ufficiali per quel che concerne la situazione dei pazienti affetti da Coronavirus e ricoverati all'ospedale Sant'Andrea. Le ha rese note intorno alle 13.30 l'ufficio stampa di A.Li.Sa. Ci sono 13 situazioni aperte a partire dal primo caso ufficiale, il famoso 54enne di Pignone, ricoverato presso SC Malattie Infettive e attualmente dimissibile: si attende solo un'adeguata sistemazione domiciliare. C'è poi il 61enne di Riccò del Golfo, anch'egli ricoverato al Sant'Andrea in isolamento, in condizioni cliniche stabili. Stabili le condizioni cliniche anche dell'arcolano di 48 anni in isolamento e del 72enne del Comune capoluogo. Idem per il 65enne di Luni e per il 46enne di Levanto, quest'ultimo ricoverato presso SC Anestesia e Rianimazione. In isolamento agli infettivi anche il 54enne residente a Sarzana, uno degli ultimi casi registrati: anch'egli è stabile, al pari del 53enne residente a Beverino. Gli ultimi tre casi in ordine di tempo sono quelli di un 67enne residente nel comune della Spezia e ricoverato presso SC Anestesia e Rianimazione definito in condizioni cliniche stabili, un 65enne, sempre del capoluogo, ricoverato presso SC Anestesia e Rianimazione e in condizioni cliniche stabili. Fino ad un 50enne spezzino ricoverato presso SC Malattie Infettive in isolamento - condizioni cliniche stabili. Chiude la lista spezzina un maschio 80enne, residente nel comune di Arcola e ricoverato presso SC Anestesia e Rianimazione valutato in condizioni cliniche stabili. Infine un 66enne residente alla Spezia, ricoverato presso SC Oncologia in condizioni cliniche discrete.

Redazione

09/03/2020 13:33:07