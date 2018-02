La Spezia - Lo spessore non consente di infilare i pattini e cercare di emulare le imprese di Arianna Fontana, ma lo strato di ghiaccio c'è. Niente di strano, con certe temperature polari. Peccato che sotto la superficie ci sia il mare, quello del Golfo della Spezia, in pieno Mediterraneo, non siamo nel Baltico o nei fiordi svedesi. Eppure, questa mattina alle 7, al Porticciolo Mirabello la situazione era questa: mare ghiacciato a ridosso della banchina. Un fenomeno rarissimo nel golfo spezzino dovuto a un moto ondoso particolarmente calmo, unito a temperature estremamente rigide, che hanno fatto prevalere il ghiaccio sulla resistenza alla solidificazione propria della salinità dell'acqua di mare.

