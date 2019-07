La Spezia - Quando è arrivata in negozio la tenda non c'era più... anzi era divelta a terra. E' accaduto questa mattina in Via Prione poco prima dell'apertura dei negozi. Un furgone infatti è passato strappando il tendaggio. L'autista ha lasciato tutti i suoi recapiti e comunque sul posto è arrivata anche la Municipale per tutte le verifiche del caso.

La tenda, per buona parte della mattinata, è rimasta a terra e questa segnalazione si va ad aggiungere anche ad altre per la presenza e il passaggio di numerosi furgoni in centro che talvolta creano disagi nella via pedonale.

Redazione

27/07/2019 13:42:24