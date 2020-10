Il Sant'Andrea torna 'pulito', Genova continua a macinare positivi

La Spezia - Calano, seppure lievemente, ricoverati e attuali positivi nello Spezzino. Lo dice il bollettino odierno trasmesso da Alisa al ministero. Veniamo ai numeri: oggi sono 464 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 5.173 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (373.115 i 'tamponati' da inizio pandemia). Di questo mezzo migliaio scarso, ben 306 sono emersi dai laboratori Asl5, 38 invece da quelli della nostra Asl 5 (20 da contatti di caso confermato, 18 da attività di screening), ricordando che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dove è stato refertato il tampone. Sono 48 i residenti in Liguria guariti dal Covid-19 nelle ultime 24 ore e purtroppo c'è un decesso: un uomo di 78 anni mancato a Villa Scassi, che porta i liguri deceduti con coronavirus a quota 1.633. Gli attuali positivi liguri sono 6.358 (ieri 5.943): 859 (-2) nello Spezzino, 3.951 a Genova (dove ieri erano 3.366), 563 a Savona, 401 a Imperia, più 178 residenti fuori regione e 406 casi in fase di verifica/altro.



Crescono i ricoverati positivi al coronavirus sul territorio regionale: oggi sono 402 (+23) di cui 38 in terapia intensiva. Ma, come detto, in Asl5 c'è un lieve calo: al San Bartolomeo gli ospedalizzati passano da 55 a 50 (di cui 6 in terapia intensiva, una in meno), mentre il Sant'Andrea si pulisce rispetto a ieri quando ancora c'era un ricoverato. Salgono a quota 3.156 (+94) i liguri in isolamento domiciliare e quelli in sorveglianza attiva da 4.108 passano a 4.396, di cui 619 (+5) in Asl5.

17/10/2020 17:40:07