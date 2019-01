La Spezia - "Abbiamo appena appreso con sgomento della scomparsa del Maresciallo Verde a seguito del gravissimo incidente subito pochi giorni fa a bordo di Nave Bergamini.



Stiamo ricevendo dai colleghi, anche di altre Forze Armate, testimonianze di cordoglio che rivolgiamo a nostra volta alla famiglia del Nostromo, attorno alla quale ci stringiamo.



Una vittima del servizio che deve far riflettere sempre più sul tema della sicurezza a bordo delle Unità Navali, anche quelle di nuova concezione come Nave Bergamini.



In senso di vicinanza ai famigliari ed a tutto l’equipaggio, pur non dimenticando il nostro status di militari, auspichiamo che l’Unità in segno di lutto rientri, se libera da approfondimenti del caso, nella sua sede di appartenenza per consentire al personale di ricongiungersi con i propri famigliari.



Siamo orgogliosi di essere stati colleghi del Maresciallo Verde, vittima nell’ adempimento del proprio dovere".



Co.cer Marina

16/01/2019 22:15:30