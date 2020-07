La Spezia - Sexy ladra e pendolare del crimine assieme al fidanzato. Non sono Fujiko Mine e Lupin, usciti dai disegni di Kazuhiko Kato, in arte Monkey Punch, ma due giovani romeni identificati e accusati di rapina in concorso per un colpo messo a segno, alla Spezia, lo scorso 28 giugno.

Tutto è cominciato quando un uomo di 75 anni si è ricongiunto alla famiglia per un pranzo domenicale e mentre scendeva dalla sua automobile, per prendere un vassoio di paste destinato ai suoi commensali, è stato avvicinato da una bellissima ragazza. Lei gli si è gettata braccia al collo e mostrandogli tantissimo affetto. Nonostante l'uomo fosse lusingato da tutto quel calore l'ha allontanata. Ed è in quel momento che quella avvenente e gentile ragazza si è tramutata in una rapinatrice pronta a tutto.



Lei è tornata sull'uomo, l'ha spinto, gli ha preso il prezioso Rolex stimato per 20mila euro, che aveva al polso, ed è scappata salendo a bordo di un'automobile nera a bordo della quale l'aspettava un uomo. Il 75enne ha anche provato a respingere l'ultimo attacco, senza successo, riportando anche ferite a una mano. La coppia è poi sparita nel nulla.

La vicenda poteva finire qui ma l'intuito degli investigatori dei carabinieri e la presenza di una serie di telecamere hanno tracciato la strada giusta per capire chi fossero i responsabili. Un’attenta e minuziosa analisi dei files delle video camere ha consentito di risalire al veicolo in uso alla coppia, alla targa ed all’esatta definizione dei volti del conducente e della trasportata.

Condivise le informazioni ottenute dai filmati gli investigatori sono riusciti, pochi giorni fa, a far sottoporre a controllo la coppia in una località del basso Piemonte dove sono stati localizzati.

La sexy ladra ha 22 anni e il conducente è il suo compagno di un anno più giovane. Entrambi sono rumeni ma provengono dalla Spagna dove dovrebbero anche risiedere.

Stando agli approfondimenti portati avanti sino i due sono pendolari del crimine che si muovono continuamente sul territorio nazionale, in varie località anche molto distanti tra loro, fanno uso di veicoli intestati a persone compiacenti e vanno a caccia di persone anziane alle quali sottrarre monili in oro, preziosi ed orologi di pregio.



In una nota dei carabinieri si legge: "Sono ladri, ma non disdegnano l’uso della violenza laddove le loro vittime tentino di opporre loro una qualche forma di resistenza. I due stranieri, sottoposti a fotosegnalamento, sono stati in seguito riconosciuti sia dalla vittima spezzina che, in parte, anche da testimoni. le loro effigi compaiono inoltre ben riprodotte nei filmati di videosorveglianza analizzati. All’Autorità giudiziaria della Spezia è stato quindi depositata una preliminare informativa a loro carico poiche’ ritenuti responsabili, in concorso, del reato di rapina in danno del 75enne della spezia lo scorso 28 giugno". Sono in corso verifiche per accertare la loro eventuale responsabilità riguardo ad altri analoghi episodi registrati, sempre in danno di persone anziane, in questo centro e nelle aree limitrofe.

C. A.

14/07/2020 16:57:39