I sindacati: “Nuovi contagi a Villa Carani e Scuola Pagani”

La Spezia - "Siamo a conoscenza della diffusione del contagio da Covid19 tra gli ospiti, degenti e personale sanitario addetto all’assistenza (12 casi complessivi) nelle Residenze Sanitarie Assistite per disabili e di sollievo Villa Carani e Scuola Pagani della Spezia, gestite dalla Cooperativa Coopselios". La nota congiunta porta la firma di Roberto Palomba, Fp Cgil, Carlo Pietrelli, Cisl Fp e Massimo Bagaglia, Uil Fpl, che continuano: "Chiediamo alla Cooperativa Coopselios di mettere in atto tutte le misure di prevenzione individuali e collettive, utilizzando gli opportuni dispositivi di sicurezza ed i protocolli previsti dalla normativa al fine di garantire la massima tutela ai lavoratori, agli ospiti e ai degenti ricoverati nelle strutture. E chiediamo che di questo tema si facciano carico anche la Asl5 ed il Comune della Spezia. Dobbiamo assolutamente evitare che il contagio si diffonda ulteriormente. Sarà nostra cura, come organizzazioni sindacali, vigilare sull'attuazione puntuale di tutti i protocolli di sicurezza, mantenere alta l’attenzione, riservandoci di segnalare e denunciare comportamenti difformi a quanto previsto dalla normativa sanitaria per contrastare il Covid19".

Redazione

28/10/2020 16:46:20