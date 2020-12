I nuovi positivi in Liguria sono 177, due vittime al San Bartolomeo

La Spezia - Sono 177 i nuovi positivi in Liguria registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 1486 tamponi molecolari eseguiti a cui sia aggiungono altri 1289 tamponi rapidi antigenici. In ASL5 i nuovi casi sono solo tre, 95 sono nel genovese, 4 in ASL1 (Imperia), 72 in Asl2 (Savona). Tre sono invece i casi non riconducibili alla residenza in Liguria mentre Regione Liguria precisa che il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata.

Nel bollettino odierno sono invece 14 i decessi registrati in Liguria di cui due uomini – di 60 e 87 anni – mancati al San Bartolomeo di Sarzana che portano il totale spezzino a 280 da inizio pandemia. Sei decessi risalgono invece a sabato mentre tre sono di venerdì.

Attualmente i casi in Liguria sono invece 7.553 dei quali 1.318 nella nostra provincia dove il dato degli ospedalizzati cala di tre unità (102) e i ricoverati in terapia intensiva restano 5. A livello regionale i ricoverati sono invece 758 di cui 70 in terapia intensiva. Infine si attesta oggi a 5915 il dato dei soggetti in sorveglianza attiva, dei quali 782 nell'Asl 5.

Redazione

21/12/2020 17:36:11