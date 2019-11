La Spezia - "Durante la mattinata odierna, precipitazioni forti e persistenti hanno interessato il Levante della regione e localmente il Ponente, con intensità puntualmente fino a molto forti (62.4 mm /h nel Comune di Casarza Ligure e 68.8 mm/h nel comune di Sesta Godano), con quantitativi localmente fino a molto elevati (90.4 mm/6h nel Comune di Diano Castello e 217.4 mm/6h a Casarza Ligure)". Sono i dati contenuti nell'aggiornamento fornito da Arpal riguardo alle rilevazioni idrometriche in tutta la regione.

"In seguito alle precipitazioni registrate sui bacini del centro-levante, si sono registrati innalzamenti generalizzati dei livelli dei corsi d'acqua, in particolare sui bacini del Petronio, Gromolo, Entella e Vara tra quelli monitorati - si legge in una nota -. Il Petronio ha superato la soglia di piena straordinaria all'idrometro di Sestri Levante - Sara, esondando nella parte terminale. Attualmente il livello sul bacino del Petronio è in discesa".

In provincia della Spezia.Anche nella zona di testata del Vara, le stazioni idrometriche di Nasceto e Brugnato hanno superato il livello di piena straordinaria e risultano ancora in crescita. Nel tratto di valle è quindi atteso il passaggio della piena nel corso del pomeriggio. Anche nella porzione toscana del bacino del Magra, i livelli stanno iniziando, in testata, a raggiungere la soglia di piene rive e risultano in crescita. Sul resto della regione i livelli sono sotto al livello di guardia.



Così il presidente Toti: "Massima attenzione nei comuni di Casarza, Sestri Levante, Moneglia e alta Val di Vara, dove la pioggia ha causato l’innalzamento dei corsi d’acqua: il Vara in alcuni punti è esondato e una famiglia è stata evacuata, mentre anche a Sestri Levante, come vedete dalle immagini, la situazione è preoccupante. In questi comuni si sono verificati allagamenti e disagi alle strade provinciali. Domani da Savona verso Levante sono attese forti mareggiate, quindi è importante essere prudenti e prestare la massima attenzione". La ventilazione risulta forte dai quadranti meridionali specie a Levante con raffiche fino a burrasca (72.7 km/h registrati dalla stazione di Fontana Fresca - Sori e 105.8 km/h nella stazione di Casoni di Suvero - Zignago). Mare molto mosso con moto ondoso che risulterà in aumento nelle prossime ore per onda di libeccio.

Redazione

03/11/2019 14:21:09