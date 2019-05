La Spezia - Tre auto sono rimaste coinvolte la notte scorsa in uno scontro frontale avvenuto in via Fiume all'incrocio con via Aldo Ferrari alla Spezia. Circa mezz'ora dopo la mezzanotte una utilitaria Ford condotta da un 26enne ha invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con una Fiat Punto guidata da una donna di 36 anni che ha riportato lievi ferite ed è stata portata al Pronto Soccorso.

Nell'incidente, nel quale i due mezzi sono andati distrutti, è rimasta coinvolta anche una Cinquecento guidata da un cinquantenne.



Sottoposto ad accertamenti alcolemici dalla Polizia Locale subito intervenuta sul posto, il 26enne è poi risultato ben al di sopra della soglia consentita e per lui è subito scattato il ritiro della patente e il fermo dell'auto. Il giovane è tornato a casa anche con una denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, la decurtazione di 21 punti sulla patente e sanzioni per quasi 300 euro.

I due mezzi sono stati poi rimossi da altrettanti carri attrezzi mentre gli agenti sono stati coadiuvati anche da una volante della Polizia di Stato.

REDAZIONE

26/05/2019 09:25:32