La Spezia - Tentativo di rapina "smantellato" sul nascere grazie all'intervento delle guardie giurate poco dopo le 18 di ieri, domenica. Alla centrale operativa della Lince era giunto un allarme sos da una farmacia di turno sita in Corso Cavour dove era in corso un tentativo di rapina ma, il tempestivo intervento della radio pattuglia di zona e delle Forze dell’Ordine prontamente allertate, lo ha mandato all’aria: di fatto sono stati bloccati prima che potessero iniziare a fare danni. I tre individui coinvolti, che volevano passare dalla porta di servizio, sono stati posti in stato di fermo e la merce che avevano cercato di sottrarre è stata restituita. I tre italiani sono stati processati questa mattina con il rito direttissimo.

