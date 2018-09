Gira con un bastone per l'Umbertino dopo una lite, denunciato

La Spezia - I Carabinieri della stazione della Spezia principale, nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato di sera in pieno centro cittadino, hanno denunciato un 57 di origini dominicane, da tempo residente alla Spezia. L’uomo, che aveva da poco avuto un litigio con un connazionale nei presi di un bar cittadino, è stato rintracciato dai militari, impegnati in uno dei frequenti controlli mirati nel quartiere Umbertino, i quali lo hanno notato mentre cercava di nascondere un bastone di legno, lungo quasi un metro e fasciato alla base con nastro adesivo, a mo’ di impugnatura. L’arma impropria è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma impropria. (foto: repertorio)

