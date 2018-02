Giovedì l'autopsia sul corpo di Fabio Cozzani

La Spezia - Sono proseguiti anche nel pomeriggio i sopralluoghi nel capannone dove è stato ritrovato in mattinata privo di vita Fabio Cozzani, 50 anni spezzino.

Nella ricostruzione degli eventi i carabinieri hanno accertato che l'uomo ieri sera uscito dal lavoro doveva tornare a casa, dove lo aspettava la moglie, ma non ha più fatto rientro. Si aggiunge quindi un tassello alla vicenda dell'uomo non si sono più avuto notizie dalle 19 di ieri sera.

La moglie lo ha cercato senza sosta. Poi con l'incrocio dei dati con i carabinieri ha appreso la tremenda notizia.



Le indagini dei carabinieri non si fermano e procedono con la ricerca dei testimoni, chi ha visto il 50enne per l'ultima volta. Giovedì mattina potrebbero tenersi l'autopsia affidata alla dottoressa Susanna Gamba.

Dai nuovi sopralluoghi non sono emersi segni di effrazione e la presenza di altre persone nei paraggi.



CHIARA ALFONZETTI

06/02/2018 22:44:12