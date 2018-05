La Spezia - Persistono condizioni di instabilità pomeridiana sui rilievi con possibili rovesci o temporali al più moderati. Non si escludono brevi e locali sconfinamenti sulla costa in particolare a Levante. In generale il fine settimana si apre con una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Passaggi di nuvolosità medio-alta in transito da Ponente a Levante potranno dar luogo a sottili velature. Attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Temperature in ulteriore aumento. Mare poco mosso. (fonte Arpal)

