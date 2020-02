- Non c'è stato niente da fare ieri sera per Mauro Fischietti, la vittima 56enne del terribile incidente verificatosi sul raccordo tra La Spezia e Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'uomo, titolare di una gioielleria in Via 24 Maggio, nel capoluogo, avrebbe fatalmente e violentemente impattato contro il retro di un pulmino che trasportava le ragazze dello Spezia calcio femminile. Lo scenario è quello, ormai noto agli automobilisti della zona, del raccordo puntellato di cantieri, con il traffico che a volte va a singhiozzo. La Polizia stradale indaga per definire gli esatti contorni della tragedia. Al vaglio anche l'ipotesi che alla base di tutto ci sia stato un malore della vittima, che lascia moglie e quattro figli. Originario di Prato e residente a Massa, Fischietti era un asso del poker, online e non, in grado di dare del filo da torcere anche a professionisti del tavolo verde. Poco più di due anni fa Fischio63 - questo il suo nickname - aveva vinto 40mila euro a un torneo di Pokerstars e anche recentemente aveva infilato alcuni ottimi risultati.