Ghiaccio sulla ferrovia, niente treni per Parma

La Spezia - Circolazione sospesa sulla linea ferroviaria per Parma. Ne danno notiza le Ferrovia dello Stato specificando che la decisione è stata presa a causa della presenza di ghiaccio sulle linee di alimentazione dei treni. Traffico dunque sospeso dalla Spezia verso la Pianura Padana lungo la Pontremolese. Fermi i treni anche sulla Genova–Milano, Genova–Torino e Genova–Savona. I treni a lunga percorrenza CANCELLATI Numero 652 LA SPEZIA CENTRALE (04:59) - MILANO CENTRALE (08:23) Numero 687 MILANO CENTRALE (21:10) - LA SPEZIA CENTRALE (00:18) Numero 1570 LIVORNO CENTRALE (11:22) - MILANO CENTRALE (15:50) È previsto il rimborso integrale del biglietto per chi ha rinunciato al viaggio nei giorni del 26, 27, 28 febbraio e 1° marzo. Il rimborso per i treni nazionali può essere richiesto compilando l’apposito web form di Trenitalia. Le richieste di rimborso possono essere avanzate entro il 31 marzo 2018. I viaggiatori possono informarsi sulla situazione del traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio anche attraverso i canali di informazione del Gruppo: FSnews.it e su Twitter l’account @FSnews_it. I viaggiatori dell'Alta velocità possono contattare l'account Twitter @LeFrecce e la pagina Facebook Frecciarossa Official.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK