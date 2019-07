La Spezia - Intorno alle 23 di venerdì sera in un’abitazione della Spezia è scattato l’allarme. Trattandosi di un impianto collegato con l’istituto di vigilanza La Lince, la radio-pattuglia di zona è arrivata in pochi minuti ed ha proceduto all’ispezione esterna ed interna. Visto il tempestivo intervento, i malviventi hanno cercato di forzare una finestra ma sono subito dovuti scappare senza riuscire ad entrare.

