- Le cronache spezzine narrarono per la prima volta di un episodio simile all'indomani della notte di Natale del 1913, quando ignoti entrarono in casa di Domenico V. e trovando pochi contanti e pochi preziosi da portare via si accomodarono e fecero piazza pulita di tutto quanto era stato preparato per il cenone della vigilia (leggi qui ).L'altra notte un furto simile è andato in scena all'interno della centralissima Antica osteria dell'uva, in Via Sant'Agostino.Come più di un secolo fa, i ladri non hanno trovato la refurtiva che si aspettavano sotto forma di banconote o beni di valore, e dovendosene andare con le mani quasi vuote hanno ben pensato di riempirsi almeno lo stomaco.Gli agenti della Polizia di Stato che sono intervenuti insieme ai colleghi della Scientifica per effettuare i rilievi fotografici della scena del crimine hanno rilevato che i malviventi sono entrati senza forzare alcuna serratura: la sera prima, infatti, il personale aveva dimenticato di chiudere la porta che collega la veranda del dehors con il locale, ed è proprio da quell'ingresso che i ladri sono entrati senza problemi.Una volta dentro hanno racimolato gli spiccioli delle mance e un paio di tablet utilizzati nel servizio di sala per prendere le ordinazioni. In tutto una cinquantina di euro e due apparecchi da piazzare per qualche soldo in più.Rimasti con l'amaro in bocca sotto il profilo del bottino, i soliti ignoti si sono lanciati sui dolci presenti nella vetrina. Mangiandoli praticamente tutti. E portandone via uno intero, come si fa quando, ormai sazi, non si riesce a finire tutto quello che si è ordinato. Non contenti, i malviventi, si sono portati via anche qualche cialda per l'espresso. Immancabile, dopo una abbuffata del genere.