La Spezia - Servizio antidroga ieri pomeriggio in Scalinata Ettore Spora. Intorno alle 17.30 personale delle volanti della Polizia di Stato si è portato in zona su segnalazione di alcuni residenti. Alcuni giovani stavano facendo uso di sostanze stupefacenti nei pressi della chiesa di Sant'Agostino. Giunte sul posto da due punti distinti, una da Piazza del Bastione e l'altra da Via XX Settembre, gli equipaggi sono arrivati a piedi e hanno accerchiato il nutrito gruppo di ragazzi. Qualcuno scappa, altri rimanevano immobili, mostrando indifferenza. Sono stati tutti identificati e perquisiti. In primis un dominicano 16enne che alla vista dei poliziotti cercava di defilarsi gettando a terra uno spinello, un altro minorenne, spezzino, che alla richiesta degli operatori mostrava il contenuto delle tasche mostrando una pallina di hashish (meno di un grammo).



Un'altra ragazza, anch'ella minorenne perché nata nel 2001, consegnava un pacchetto di sigarette vuoto ma che conteneva un pezzo di hashish (2,90 grammi) e per questo è stata segnalata in quanto assuntrice, mentre un albanese tentava dapprima di non farsi controllare ma alla richiesta degli operatori estraeva dalla tasca destra dei pantaloni un sacchetto nero con all'interno circa 13 grammi di hashish. Per lui la denuncia è più grave: detenzione a fini di spaccio. Vicino a loro altri quattro giovani, tre di origine dominicana e un italiano, che sono risultati invece tutti estranei alla vicenda. Per quelli positivi si sono aperte le porte della Questura con denuncia in stato di libertà salvo i minorenni che sono stati affidati ai loro parenti, nel frattempo allertati.

11/10/2018 10:56:09