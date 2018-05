Fugge carico di marijuana, arrestato richiedente asilo

La Spezia - Ieri pomeriggio, alla Spezia, i Carabinieri della locale compagnia, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato un richiedente asilo nigeriano di 20 anni, ospitato in un centro di accoglienza cittadino. Il giovane ha attirato l’attenzione dei militari per l’atteggiamento guardingo e sospetto. Gli uomini dell'Arma hanno tentato di procedere ai consueti controlli per l’identificazione, ma il ragazzo si è dato immediatamente alla fuga, gettandosi in una frenetica corsa, dopo aver spintonato a terra uno dei carabinieri.



Nel corso della fuga il 20enne ha poi tentato di disfarsi di quattro involucri e, una volta raggiunto, ha continuato a dimenarsi finché non è stato bloccato. Gli involucri di cui si era disfatto sono stati nel frattempo recuperati ed è apparso subito chiaro il motivo della reazione, visto che contenevano complessivamente oltre duecento grammi di marijuana, che il giovane stava trasportando. Lo stupefacente, che gli investigatori sospettano fosse destinato allo spaccio nel centro cittadino, è stato posto sotto sequestro, mentre il ragazzo nigeriano è stato condotto in carcere, a Villa Andreino, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.



E ancora, un 44enne di origini algerine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia della Spezia perché raggiunto da una condanna ad un anno e otto mesi di detenzione in quanto responsabile di reati in materia di stupefacenti commessi alla Spezia.



(foto di repertorio)

REDAZIONE

18/05/2018 17:19:35