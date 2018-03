La Spezia - Ha avuto la relativa "sfortuna" che non lontano da dove lui aveva deciso di colpire, stava sopraggiungendo una volante di pattuglia che ci ha messo davvero poco a fermarlo. Gli agenti avevano ben capito che non stava correndo nè per sport nè per raggiungere il posto di lavoro, ma per scappare dopo aver rubato all'interno del punto vendita Tigotà di Via XXIV Maggio. Non ha potuto fare altro quando i poliziotti lo hanno preso e identificato come un 33enne scoprendo che era già gravato da un foglio di via emesso dalla Questura e relativo all'intera Provincia della Spezia.



Ieri ha colpito nell'esercizio, specializzato nella vendita di cosmetici e prodotti per la cura della casa, e se l'è poi data a gambe verso Via Vittorio Veneto dove è stato intercettato nei pressi della fermata Atc. L'uomo, che aveva trafugato dei cosmetici, aveva fatto suonare il sistema antitaccheggio, destando l'attenzione della commessa: poi è uscito di corsa ma ha trovato davanti a sè i poliziotti che lo hanno arrestato per il furto, gravato dal foglio di via. Questa mattina sarà processato per direttissima.

F.L.

15/03/2018 10:14:32