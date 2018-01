La Spezia - Una corsa a perdifiato sul per Scalinata Quintino Sella nella speranza di non essere fermato dalla Municipale. E' finita con una sanzione da 5mila euro, il sequestro di gadget per cellulari e un'altra multa per la violazione del decreto Minniti il pomeriggio di un bengalese di 21 anni, regolare sul territorio e con il permesso di soggiorno, incappato in un controllo della Municipale.

Le pattuglie di motociclisti, come disposto dal comandante Alberto Pagliai e dal Comune con l'assessore alla Polizia municipale Medusei, stavano eseguendo una serie di controlli mirati quando hanno visto il giovane in piena attività di vendita.

Quando ha notato le divise è scappato anche se la sua fuga è durata davvero poco. Bloccato dopo la corsa, lui non ha posto resistenza e così sono partite le sanzioni in quanto è stato trovato senza licenza. Se nelle prossime 48 ore verrà nuovamente individuato nella stessa area per lui scatterà il decreto Minniti e verrà emesso a suo carico un ordine di allontanamento da parte del questore.

CHIARA ALFONZETTI

11/01/2018 21:15:06