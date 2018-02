La Spezia - Incidente stradale a Sarbia. Due donne di 73 e 45 anni sono finite in ospedale a seguito di uno scontro frontale sulla curva in prossimità del ristorante Secondini. Le dinamiche sono in fase di accertamento da parte della sezione Infortunistica della Polizia municipale.



Le due donne viaggiavano una in direzioni opposte e le due vetture sono entrate in collisioni. Entrambe hanno riportato ferite e le loro condizioni non dovrebbero essere serie. Sul posto oltre alla Municipale anche la Croce rossa e Acam per la pulizia della strada.

Per tutta la durata dell'intervento il traffico è stato interdetto per i mezzi pesanti, nessuna conseguenza per gli altri automobilisti.

C.ALF

05/02/2018 19:10:14